RED by SFR vous offre un Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec son forfait RED Deal 100 Go

Débutons avec le forfait mobile en lui-même qui renferme une enveloppe internet 4G de 100 Go. Une recharge de 50 Go sera activable chaque mois contre 10 €. Les appels (durée maximale de 3 heures) seront quant à eux illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine, en Amérique du Nord et DOM. Cette gratuité sera même valable pour les conversations vers les fixes de 52 destinations différentes. Les SMS/MMS seront eux aussi illimités vers 200 destinataires mensuels. Précisons aussi que tous les opérateurs en France sont libres d'augmenter leurs tarifs sans se concerter avec le client.

Lors de vos déplacements dans l'Union Européenne, les DOM, la Suisse et Andorre, les appels et les SMS/MMS conserveront leur dimension illimitée vers ces zones ainsi que la France métropolitaine. Ce sont 18 Go de datas qui pourront être consommés au sein de ces destinations.