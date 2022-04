Xiaomi 12 Lite 5G : les premiers détails émergent sur le smartphone abordable

Comme les Xiaomi 12 et 12X, il s'agira d'un téléphone aux mensurations plutôt compactes. Il sera équipé d'un écran AMOLED de 6.55" proposant une définition FHD+ et une fréquence de 120 Hz.

On retrouvera sous le capot un Snapdragon 778, compatible 5G, ainsi que 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage interne. Comme pour son prédécesseur, il ne sera pas possible d'ajouter une carte SD pour augmenter le stockage.

Pour la photo, le Xiaomi 12 Lite 5G comptera sur un grand-angle de 64 mégapixels, un ultrawide de 8 mégapixels et un module macro de 5 mégapixels. A priori, le capteur principal sera stabilisé (OIS). À l'avant, une caméra de 16 Mpx vous tirera le portrait.

Enfin, la batterie aurait une capacité de 4 500 mAh, et serait rechargeable à 67 W en filaire. Comme le Xiaomi 12X, pour le dire autrement.

Le téléphone ne devrait pas propose de prise jack, mais disposera de deux haut-parleurs. Il sera livré avec Android 12 de série.