Sony n’a vendu que 1,6 million de téléphones cet été

Calin Stan / Shutterstock.com

Des résultats mobiles en baisse de 32%

Avec 6% de croissance de son chiffre d'affaires en juillet et septembre,est sur de très bons rails. Portée notamment par la santé insolente de sa division jeux vidéo (Sony a annoncé avoir vendu 86 millions de PlayStation 4 dans le monde), la firme japonaise doit néanmoins encaisser un résultat déficitaire pour ses activités mobiles.Dans son rapport (PDF), Sony annonce une «» de l'ordre de 32% pour sa division mobile. Conséquence de la vente de 1,6 million de terminaux sur la période examinée, et ce malgré la sortie récente duLa faute à des smartphones Xperia qui ne parviennent pas à se faire une place dans un marché aussi compétitif dans le low-cost (Honor, Xiaomi) que sur le haut de gamme (Samsung, Huawei et Apple).