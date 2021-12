Les téléviseurs Sony reçoivent une mise à jour qui officialise le VRR et le HGiG

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent profiter pleinement des capacités de l’HDMI 2.1 sur leur téléviseur Sony. Après un premier déploiement en Chine début octobre via la mise à jour 6.1288 du firmware, une nouvelle version 6.1554 (pour l'Europe) vient d’apparaître en ligne, sur le site officiel de Sony.



Pour le moment disponible en téléchargement manuel, la mise à jour devrait prochainement être proposée directement via l’interface des téléviseurs concernés. Néanmoins, et comme énoncé ci-dessus, cette mise à jour ne concerne actuellement que les propriétaires de téléviseurs Sony XH90 . Les autres sont priés de patienter encore quelque temps. « Nous pouvons vous assurer que la mise à jour arrivera plus tard cette année », a déclaré Sony à nos confrères de FlatpanelsHD.