Une étude menée par Sony tend à prouver que la musique nous rendrait plus heureux

64% des Britanniques ayant participé à l'étude ont admis avoir moins bon moral qu'avant le début de la pandémie de COVID-19. 67% d'entre eux ont reconnu que la musique les aidait à surmonter cette mauvaise passe, tandis que 85% ont reconnu que la musique avait affecté leur moral, générant joie et excitation dans certains cas, mais aussi nostalgie et tristesse dans d'autres.

L'enquête démontre que le tempo serait l'un des facteurs les plus impactant en termes de réponse émotionnelle, tandis que les gammes majeures et mineures provoquent le plus souvent entrain et mélancolie, respectivement. Au-delà de ses effets sur l'humeur, la musique a aussi des effets sur le corps, note Trusted Reviews. L'étude démontre en effet qu'elle a notamment une incidence positive sur le sommeil, qu'elle aide aux fonctions mémorielles. Plus marginalement, la dilatation des pupilles est aussi l'une des réponses physiques à l'écoute musicale.