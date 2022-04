Le prix de ce Samsung S21 Ultra s'effondre avec ce code promo de 50 euros !

Passons aux spécificités techniques du téléphone conçu par Samsung qui arbore un superbe écran Dynamic AMOLED 6,8 pouces avec une définition de 3200 x 1400 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Vous allez en prendre plein les yeux tant la qualité d'image est affolante sur cette dalle. Et que dire des performances délivrées par le processeur Exynos 2100 (5G) associé aux 12 Go de RAM et à la mémoire interne de 128 Go. Aucune tâche ne sera en mesure de résister à votre mobile et tous les jeux en 3D tourneront à fond !