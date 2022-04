Ce Samsung Galaxy S21 Ultra 5G met le prix de ses concurrents au tapis

Le téléphone du fabricant sud-coréen vous en mettra plein la vue via son écran AMOLED 6,8 pouces du plus bel effet. Il arbore une définition de 3200 x 1400 pixels pour un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle est donc somptueuse ! Même constat positif au niveau des performances assurées par le processeur Eynos 2100 (compatible 5G) associé à 12 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Autant dire tout de suite que les jeux gourmands en ressources ne résisteront pas à une telle configuration. Vous n'essuierez aucun ralentissement durant une partie ou en naviguant à travers les menus.