Le Samsung Galaxy S10 sera capable de filmer en 8K

Toujours plus puissants, les processeurs de nos smartphones de demain ne cessent de booster leurs capacités technologiques tant en termes de photos que de vidéos. Celui du Samsung Galaxy S10 - l' Exynos 9820 récemment dévoilé par la marque asiatique - fait définitivement partie de cette catégorie. En témoigne la qualité vidéo proposée par les caméras de l'appareil mobile (au nombre de cinq), de 8K plus exactement , en 30 FPS.Samsung fait partie des acteurs du secteur à focaliser ses efforts sur les rendus photographiques et vidéos de ses devices. Il n'y a donc presque rien d'étonnant à ce que le leader de la téléphonie mobile développe un processeur capable d'offrir une telle qualité. Problème : aujourd'hui, les supports compatibles avec la 8K sont peu nombreux, même si leur démocratisation devrait se développer au cours des prochaines années.