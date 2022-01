Samsung a une télécommande capable de se charger par ondes radio (et en solaire)

Comme son prédécesseur, la nouvelle télécommande de Samsung a été fabriquée à partir de matériaux recyclés. Petite nouveauté néanmoins, elle sera disponible dans une couleur blanche, en plus du noir. Le design reste cependant identique, avec des boutons consacrés aux plateformes de SVoD (Netflix , Disney+ , Amazon Prime Video ) et à Samsung TV Plus ainsi qu’un micro pour le contrôle vocal.