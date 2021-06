Photo : Samsung innove avec l'ISOCELL JN1, le capteur doté des pixels les plus fins du marché

La perception des couleurs et la sensibilité à la lumière sont les deux points clefs sur lesquels Samsung a le plus planché. Associé à la technologie ISOCELL 2.0, l'ISOCELL JN1 améliore la sensibilité lumineuse de chaque pixel de 16 % en moyenne, permettant ainsi de mieux faire ressortir les couleurs de vos films et clichés.

L'entreprise emploie également la technologie dite de pixel-binning. En regroupant quatre pixels de 0,64 μm en un seul grand pixel de 1,28 μm, accroissant ainsi l'absorption de lumière, cette technologie permet d'améliorer les performances des appareils photo en cas de faible luminosité, ici pour une image de 12,5 MP avec bruit réduit, selon la marque.