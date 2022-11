Les chiffres de ventes de smartphones pour 2022 pourraient être catastrophiques

La société indique notamment que les stocks de smartphones sont bien trop importants, alors que la demande est beaucoup moins forte et que les contraintes d’approvisionnement ont été atténuées. Ainsi, les clients les plus importants de Qualcomm, supposément Apple et Samsung, sont contraints de réduire leurs stocks. Cela va dans le sens d’une décision de la marque à la pomme datant de septembre, lorsqu’elle a décidé de ne pas augmenter la production de sa nouvelle gamme d'iPhone 14.