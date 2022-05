L'excellent OnePlus Nord 2T (avec Earbuds offerts) est déjà moins cher

Comme vous allez pouvoir le constater, le smartphone qui nous intéresse aujourd'hui ne manque pas de qualités. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. Les performances sont assurées par un processeur MediaTek Dimensity 1300 (compatible 5G) accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go non extensible. Vous serez donc en mesure de lancer n'importe quel jeu gourmand en ressources sans essuyer le moindre ralentissement. La navigation sur l'interface et entre les applications est aussi extrêmement fluide.