Jerry Rig Everything malmène le OnePlus 7T

Âmes sensibles, s'abstenir...

Source : YouTube

Disponible depuis quelques jours maintenant, le OnePlus 7T dispose d'une fiche technique de premier ordre. Mais le constructeur promet également un smartphone à la fois fin et solide.Le YouTubeur Jerry Rig Everything a évidemment pris un malin plaisir à mettre à l'épreuve la robustesse du dernier-né de chez OnePlus. Ce dernier a ainsi utilisé tournevis, briquet et autres cutters sur l'écran du smartphone, mais aussi sur la partie arrière du OnePlus 7T.Évidemment, le smartphone affiche assez rapidement des signes d'usure et autres rayures, mais il convient de rappeler que les tests signés Jerry Rig Everything sont assez extrêmes, et dans le cadre d'une utilisation « normale », le OnePlus 7T résiste plutôt bien aux petits chocs et autres frottements du quotidien.