OnePlus s’engage à planter un arbre à chaque tweet mentionnant #OxygenOS

© OnePlus

Quand OxygenOS rime avec OxygenUs

Plusieurs phases de plantation, limitées en nombre

Source : OnePlus

Planter un arbre, c'est aussi simple que de tweeter. C'est en tout cas le souhait dequi, via cette opération en partenariat avec WWF India et leur campagne « Adoptez un arbre », vise à verdir un peu son image.Lancée dans un post sur ses forums officiels , cette initiative croisée de OnePlus et WWF India se terminera demain, samedi 14 septembre.24 heures donc, au terme desquelles OnePlus fera le compte des tweets mentionnant le hashtag #OxygenOS. Le constructeur s'engage ensuite à planter autant d'arbres que de tweets publiés par les fans de la marque.», explique sur le forum un membre du staff de OnePlus. «».Sur les retombées concrètes de cette campagne, le post de OnePlus reste assez vague. Tout juste précise-t-il que la plantation des arbres «», et que «».On attend donc du constructeur une véritable transparence quant à la façon dont sera menée cette action. Mais l'attachement de WWF India à l'initiative devrait suffire à nous rassurer au sujet de la bonne foi de OnePlus.Et à l'heure où l'Amazonie a perdu plus de 7 500 km² de forêt en un an, la planète a définitivement besoin d'un peu de verdure.