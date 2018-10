Tout savoir sur le OnePlus 6T (puisque tout ou presque a fuité)

One Plus 6T : la fiche technique



Des tarifs (plus ou moins) flous

Foule d'images promo du OnePlus 6T

Toutes les images ci-dessous ont initialement été publiées par le site GizmoChina

Le OnePlus 6T subirait-il le même sort que les Google Pixel 3 et 3XL Au regard des fuites massives observées sur la Toile , il semble que oui. À trois jours de sa présentation officielle ( 29 octobre ) et moins de deux semaines de sa sortie en France (6 novembre), le prochainde la marque chinoise n'a plus aucun secret, ou presque. Et un énièmeà son sujet vient toujours plus confirmer une fiche technique désormais connue de tous.La dernière indiscrétion nous vient tout droit de l'utilisateur twitter Ishan Agarwal , dont le message sur le réseau social à l'oiseau bleu a été repris par le sérieux Android Authority . L'intéressé en question a ainsi publié l'ensemble des caractéristiques du modèle, qui a une ou deux différences près, se rapprochent sensiblement des dernières informations apparues sur internet.- Écran : AMOLED, 6,4 pouces, 2340 x 1080 pixels, ratio de 19,5:9- Processeur : Qualcomm Snapdragon 845- GPU : Adreno 630- RAM : 8 Go (6 Go éventuellement)- Stockage : 128 Go (64 et 256 Go éventuellement)- Batterie : 3700 mAh, non amovible- Appareil photo arrière : 20 et 16 mégapixels (f/1.7 pour les deux)- Capteur avant : 20 mégapixels (f/1.7)- Vidéo : 2160p en 60 FPS- Réseau : GSM, HSPA, LTE- Connectique : USB Type-C, pas de prise jack 3,5mm- Connectivité : Bluetooth, NFC, GPS, WLAN- Capteur d'empreintes digitales sous l'écran- Dimensions : 15,75 x 7,49 x 0,82 cm- Poids : 180 grammes- OS : Android 9.0 PieComme vous pouvez le constater, cette version améliorée du OnePlus 6 embarque un. Une tendance qui devrait peu à peu se démocratiser au fil des prochaines années, bien que d'autres fabricants aient déjà adopté cette technologie sur leurs futurs produits.Le constructeur asiatique pourrait également décliner son appareil mobile en plusieurs versions, selon le stockage et la mémoire vive.Le prix du OnePlus 6T continue de faire débat. Si l'on se fie à la grille tarifaire indienne publiée mi-octobre par le site MySmartPrice - relayée par FrAndroid -, le prochain terminal haut de gamme de OnePlus devrait osciller entre les 560 et 630 euros. Réponse dans quelques jours.