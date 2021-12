Très attendu, le OnePlus Nord 2 CE livre déjà ses secrets

Repéré sur le site de l'organisme de certification indien BIS, un certain OnePlus nom de code « Ivan » est apparu aux yeux des observateurs, qui n'y voient rien de moins que le modèle Nord 2 CE (Core Edition).

Il faut dire que les caractéristiques ensuite dévoilées par l'informateur Yogesh Brar collent parfaitement à ce que l'on peut attendre d'un tel appareil. D'après lui, le OnePlus Nord 2 CE sera équipé d'un écran AMOLED 6.4" (Full HD+, 90 Hz, capteur d'empreintes sous l'écran), de 6 à 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, d'une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 65 W, et d'un trio d'appareils photo de 64+8+2 mégapixels (16 mégapixels à l'avant).

Autrement dit : une fiche technique extrêmement proche de ce que propose l'actuel OnePlus Nord CE 5G. Au détail près que ce nouveau modèle devrait embarquer un SoC MediaTek Dimensity 900 à la place du Snapdragon 750G — ce qui laisse imaginer une petite montée en gamme.