Pas d'échantillons pour tester la GeForce RTX 4060 Ti 16 Go ? Pas vraiment surprenant...

Pour autant, cela ne doit pas permettre à un tel produit de venir concurrencer la GeForce RTX 4070 laquelle conserve un très net avantage alors qu'elle est facturée une centaine d'euros de plus. De fait, la question se pose de l'intérêt même de cette RTX 4060 Ti 16 Go.

NVIDIA ne va clairement pas matraquer sur leur lancement de la septième carte RTX 4000. En effet, sur le papier, elle ne devrait pas être beaucoup plus puissante que la RTX 4060 Ti 8 Go et ne conserve d'intérêt que pour les jeux les plus lourds et les moins bien programmés.