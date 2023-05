Moins de mémoire, plus de détails : NVIDIA repense la compression de textures

La présentation complète des travaux de l'équipe de Karthik Vaidyanathan se fera le 6 août. En attendant, les premiers résultats dévoilés par NVIDIA sont prometteurs comme en témoignent les quelques illustrations dévoilées.

Bien sûr, NVIDIA cherche à aller plus loin que les techniques de compression actuellement utilisées (AVIF et JPEG XL). En ce sens, l'idée est d'utiliser des textures quatre fois plus précises, en 4 096 x 4 096 dans l'exemple présenté contre 1 024 x 1 024 largement employé. Logiquement, le niveau de détails est bien supérieur, mais leur technique parvient à réduire de 30 % les besoins en mémoire vidéo.