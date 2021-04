GeForce RTX 3050 et 3050 Ti : Lenovo tease vitesses d'horloge et TGP des futures cartes

Non content de confirmer leur existence, Lenovo a listé sur la fiche technique de son appareil l'essentiel des spécifications de ces nouvelles puces. On découvre ainsi que la RTX 3050 Ti disposera de 4 Go de mémoire vidéo (GDDR6 avec interface 128-bit) et sera cadencée à 1 485 MHz. Elle pourrait toutefois monter jusqu'à 1 695 MHz en boost et profitera d'un TGP fixé à 95 W sur le Legion 5 Pro.

La RTX 3050 sera elle aussi équipée de 4 Go de GDDR6 en 128-bit, mais profiterait pour sa part de fréquences un peu plus élevées (1 500 à 1 740 MHz). Son TGP resterait fixé à 95 W.

Pour rappel, le Legion 5 Pro (un laptop de 16 pouces que nous testerons très bientôt sur Clubic) propose dans sa version la plus haut de gamme une RTX 3070 à son TGP maximum de 140 W. Le système de refroidissement de l'engin n'aura donc aucun mal à dissiper les 95 W de ces petites RTX 3050 / 3050 Ti…