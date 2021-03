Gigabyte : la CMP 30HX, dédiée au minage de crypto-monnaie, se montre

Le tableau ci-dessus dresse la liste des caractéristiques essentielles du CMP 30 HX, mais également celles de ses futurs grands frères. Dans la foulée, NVIDIA prévoit effectivement de sortir le 40HX et, un peu plus tard, les 50HX et 90 HX. Rappelons que ce dernier est le seul à être fondé sur l'architecture Ampere de la série GeForce RTX 3000.