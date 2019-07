Un "feature phone" Nokia sous KaiOS en fuite

Un nouvel OS mobile développé en partenariat avec Google

Un nouveau téléphone Nokia sous KaiOS incluant plusieurs services Google© 9to5Google

Une stratégie visant les marchés émergents

Source : Android Police

Le site 9to5Google a mis la main sur un nouveau téléphone fabriqué par, et qui n'a pas été annoncé par la marque jusqu'à présent.À première vue ce «» semble embarquer une version allégée d'Android puisque l'on peut retrouver, comme nous le disions, Chrome ou encore YouTube sur l'écran d'accueil de l'appareil. Le téléphone semble également bénéficier d'un accès àun bouton situé en haut de l'écran d'accueil.Cela dit, il semble plus probable queait fait le choix de, un système d'exploitation mobile dérivé deet déjà utilisé par la marque sur son modèle 8810 sorti en 2018. Le look général de l'interface, très similaire, confirme cette impression.Google a déjà beaucoup investi pour contribuer au développement de(près de 22 millions de dollars en 2018) et y intégrer quelques unes de ses applications les plus populaires, ou tout du moins un accès direct vers les sites web correspondants.Cette stratégie permettrait au géant de la recherche de s'imposer sur les, où ces téléphones sont encore très populaires et utilisés. Google développe également, une version limitée de son système d'exploitation pour des smartphones peu performants et pas chers.Grâce à ces deux systèmes,qui n'ont pas les moyens d'investir plusieurs centaines d'euros dans un smartphone milieu ou haut de gamme.On attend désormais qu', le constructeur chinois qui utilise la marque Nokia pour ses téléphones, officialise cet appareil ainsi que les territoires où il sera commercialisé.