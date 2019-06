Le nouveau Nokia 2.2 arrivera à partir de 99 €

© Nokia

De solides caractéristiques pour un smartphone à 100€

Un partenariat poussé avec Google

Source : Neowin

lance un nouvel appareil d'entrée de gamme : le. Ceest l'un des rares à proposer un écran avecpour un prix ne dépassant pas la barre des 100€. Le constructeur a donné une conférence de presse en Inde pour présenter en détail son nouvel appareil mobile.Lepossède une dalle IPS de 5,71 pouces au format 19/9e et de définition HD+. L'appareil photo frontal de cinq mégapixels est logé dans une encoche située en haut de l'appareil. L'objectif principal à l'arrière compte quant à lui 13 mégapixels (contre 8 sur le précédent Nokia 2.1) avec une ouverture focale f/2.2 et un flash LED.À l'intérieur du smartphone, le constructeur a opté pour unde MediaTe, cadencé à 2 GHz, et soutenu par deux ou trois Go de RAM selon la configuration choisie. On peut compter sur un stockage de 16 ou 32 Go, extensible par une carte micro SD. Lemais un système de, en plus du traditionnel code d'accès.Le Nokia 2.2 est un modèle, proposant une expérience complète et très proche de celle développée par. Les acheteurs seront également assurés de recevoir desdurant au moins deux ans et les correctifs de sécurité pendant trois ans.Preuve de la proximité des deux entreprises :met en avant l'accès pour tous les publics aux nombreux services proposés par l'intelligence artificielle.HMD n'a pas encore annoncé de date de sortie française, mais