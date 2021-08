Microsoft rêve d'un système de délation rémunéré fondé sur la blockchain pour attraper les pirates

La firme de Redmond, qui est l'un des plus gros concepteurs détenteurs de droits d'auteur au monde, mais aussi l'un des plus piratés, veut lutter plus efficacement contre ce fléau. Le fait est que, malgré l'expérience de Microsoft dans la lutte antipirate et l'alliance privée formée au sein de la Software Alliance (BSA) dans ce domaine, les résultats peuvent être améliorés.