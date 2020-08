C'est officiel : Intel présentera son architecture Tiger Lake le 13 août pour un lancement le 2 septembre

Un lancement qui se fera donc en deux temps avec, d'abord, l'organisation d'une présentation sous-titrée « Updates from our Chief Architect ». Le 13 août prochain, Raja Koduri prendra la parole, mais pour l'heure, Intel ne détaille pas le contenu de son intervention.

Il semble toutefois clair que compte tenu du titre de l'ingénieur - Senior Vice President; Chief Architect; General Manager, Intel Architecture, Graphics, and Software - on devrait en apprendre plus sur l'architecture du GPU Xe-LP, partie intégrante de Tiger Lake.