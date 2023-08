Intel distribue PresentMon, un bel outil de mesure de la fluidité dans les jeux

Nous disions que PresentMon n'est « pas totalement nouveau », dans la mesure où il s'agit d'un outil développé par Intel en ligne de commande depuis déjà plusieurs années, et notamment utilisé par NVIDIA sur FrameView.

Cependant, Intel a décidé aujourd'hui de nous en proposer une version plus graphique et, logiquement, bien plus exploitable pour le commun des mortels. Cette version ne fonctionne que sous Windows et n'est encore qu'en bêta, mais il reste possible de la télécharger dès à présent depuis le site officiel de la marque.