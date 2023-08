De nouveaux pilotes Intel pour un boost de 20 % par rapport au lancement de ses GPU

Intel a cependant eu de la suite dans les idées en assurant un suivi assez remarquable de ses pilotes, et mois après mois, de nouvelles versions ont été déployées, au point que lors de notre test, les ARC A750 et A770 n'étaient déjà plus si « à la rue ».

Aujourd'hui, Intel communique pour « faire le point » à sa manière sur la sortie des derniers pilotes graphiques pour ses GPU, les 31.0.101.4642. La société américaine les compare aux pilotes de lancement, les 31.0.101.3490, et l'on peut dire que les gains sont éloquents avec, selon Intel, des progrès d'en moyenne 19 % sur la vitesse de l'animation, et même de 20 % lorsque est pris en compte le 99e percentile.