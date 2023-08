Les pilotes graphiques d'Intel collecteront les données de télémétrie par défaut

Rappelons cependant qu'Intel n'est pas seule dans ce cas. NVIDIA avait par exemple fait scandale quand une faille de sécurité liée à GameStream avait mis le doigt sur la collecte des données réalisée par le logiciel GeForce Experience. Là encore, c'est officiellement pour la bonne cause, mais la question du mauvais usage desdites données se pose toujours.

De plus, il convient de souligner un point important, car NVIDIA le fait de manière très discrète, sans jamais en parler et sans permettre de désactiver cette collecte. Intel fait l'inverse et a d'abord mis en place toute une page officielle pour expliquer la chose. Elle permet également de désactiver l'option au moment de l'installation des pilotes. C'est toujours ça.

Il en va d'ailleurs de même pour AMD. Dans les deux cas, c'est évidemment plus « doux » que chez NVIDIA, mais l'on regrette malgré tout que l'option disponible au moment de l'installation ne soit pas plus claire (Intel) ou plus simple à trouver (AMD).