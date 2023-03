Arrow, Lunar et Panther Lake : les prochaines générations de CPU Intel converties à ARC

Jusqu'à présent, il n'était question que d'une architecture unique baptisée Xe et utilisée sur les cartes graphiques A750 et A770 par exemple. Cela devrait donc changer dès la prochaine génération avec la mise en place des Xe2-HPG et Xe2-LPG pour 2023-2024.

D'un côté, la Xe2-HPG est conçue pour des cartes graphiques dédiées et sera logiquement plus puissante que la Xe2-LGP. Cette dernière va épauler les CPU Intel et constituer leur solution graphique intégrée (iGPU).