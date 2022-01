Intel embauche celui qui a développé les processeurs ARM Silicon d'Apple

Jeff Wilcox a confirmé sur sa page LinkedIn son retour chez Intel après près d'une décennie passée chez Apple : « Après huit années incroyables, j'ai décidé de quitter Apple et de saisir une autre opportunité. Cela a été un parcours incroyable, et je ne pourrais pas être plus fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon séjour là-bas, aboutissant à la transition Apple Silicon avec les SOC et systèmes M1, M1 Pro et M1 Max . Tous mes collègues et amis Apple vont beaucoup me manquer. »

L'ingénieur va occuper chez son nouvel employeur le poste de directeur technique de l'ingénierie et du design SoC. Il devrait ainsi mettre à profit son long séjour chez Apple pour aider Intel à accélérer sur ce marché plus que stratégique.