L'Intel Core i5-12490F affiche des performances 15 % supérieures à celles du Core i5-12400F

Il n'est évidemment pas enore question d'une étude complète, mais les premières mesures donnent un avantage certain à ce Core i5-12490F sur le Core i5-12400F. On parle de gains en single thread tournant autour de 10 % et en multi thread plus proches des 15 %. Notons aussi que, comparé au Core i5-12500 (jusqu'à 4,6 GHz en boost), le Core i5-12490F l'emporte encore : + 2,5 % en single thread et + 5 % en multi thread.