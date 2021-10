Intel voit ses processeurs de 12e génération déjà vendus au marché noir chinois, et à prix cassé

Comme le relève avec justesse WCCFTech, le préjudice pour Intel ne relève pas seulement des pertes financières autour de la vente au marché noir de tels produits ou encore des fuites récurrentes que la firme connaîit en tant que telles. Il s'agit également d'un enjeu autour du savoir-faire et des innovations que l'entreprise apporte à ses produits. Les CPU en question n'étant pas ceux destinés à la vente grand public, rien ne dit qu'Intel n'a pas prévu divers tests ou évolutions sur ces processeurs avant de les commercialiser.

En conséquence, il ne s'agit pas forcément de la version finale prévue par le constructeur. Ce qui pose tout un tas d'enjeu autour de la compatibilité, de l'efficience, de la stabilité et de la sécurité du produit. Et les vautours peuvent également en profiter. En effet, diverses autres firmes peuvent profiter de cette fuite pour disposer de produits à évaluer et décortiquer pour améliorer leurs propres processeurs. De quoi potentiellement adapter leurs propres CPU et les faire évoluer en conséquence avant leur sortie sur le marché.

Il faudra normalement attendre le mois de novembre prochain pour que la prochaine génération d'Intel Alder Lake-S, la 12e, fasse son entrée (officielle) sur le marché. En attendant, les bidouilleurs et autres amateurs de marché noir peuvent se procurer, à leurs risques et périls, les processeurs en fuite.