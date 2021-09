PS5, smartphones, voitures électriques : Toshiba confirme que la pénurie de composants est partie pour durer

Depuis la fin de l'année 2020, tous ceux qui souhaitent s'offrir une PS5 et/ou une Xbox Series X se heurtent à une production très limitée, la faute à une pénurie de composants. Une pénurie qui touche le secteur du jeu vidéo donc, mais aussi celui de l'automobile et des smartphones notamment.

Selon de nombreux fabricants de semi-conducteurs, la demande est très largement supérieure à l'offre, et le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Du côté de chez Toshiba, on a tenu à susurrer quelques détails supplémentaires aux oreilles de Bloomberg, et ce n'est pas très optimiste.