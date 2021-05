ATX12VO : Intel veut pousser son nouveau connecteur d'alimentation avec Aldes Lake-S

Pour rappel, l'ATX12VO renvoie à la notion de « 12V Only » et implique la suppression, sur l'alimentation, des lignes +3.3V, +5V et -12V. Ces dernières déménagent sur la carte mère à la place, note Neowin. Le but de la manœuvre est relativement simple : permettre aux tensions les plus basses d'être gérées plus finement afin de permettre une consommation d'énergie réduite lorsque le PC est utilisé pour des activités peu gourmandes ou lorsqu'il est simplement en idle.

Une perspective alléchante sur le papier, mais qui séduit modérément les fabricants. Concevoir des alimentations et cartes mères compatibles requiert des modifications majeures aux designs existants et implique une organisation importante.