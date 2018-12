Huawei lance le P Smart (2019) : sortie prévue le 2 janvier à 249€

Huawei P Smart (2019) : fiche technique



La face avant du Huawei P Smart 2019. © Huwei



Le P Smart 2019 profite du Kirin 710. © Huawei

Le Huawei P Smart 2019 dans ses coloris bleu et noir. © Huawei

Alors que la quasi-totalité de sa fiche technique avait fuité le mois dernier lâche officiellement le morceau et présente ledans sa version 2019. Un smartphone milieu de gamme qui devrait facilement trouver son public.Le communiqué du constructeur nous permet de nous rendre compte que la totalité des informations ayant fuité le mois dernier était exacte. Nous avons donc affaire à un grand smartphone deau format 19,5:9 affichant une définition FHD+ de 2340 x 1080 pixels. Il dispose d'une très belle densité avec 415ppi et prend en charge "", précise le communiqué. Il est également certifié TÜV Rheinland contre l'émission de lumières bleues.L'écran (IPS) dispose d'une encoche en goutte d'eau au sein de laquelle est logée une caméra à selfies de 8 mégapixels ouvrant à f/2,0. À l'arrière de l'appareil, un diptyque 13+2 mégapixels (f/1,8) se chargera des photographies du quotidien. Et comme c'est le cas habituellement chez Huawei, l'appareil se reposera à plein sur l'intelligence artificielle pour améliorer les clichés.Le Huawei P Smart (2019) embarquera le SoC(12 nm), qui équipe déjà l'excellent Honor 8X , sorti en octobre dernier pour 249€ lui aussi, mais aussi le Huawei Mate 20 Lite. Pour rappel, il s'agit-là d'un processeur octa-core cadencé à 2,2 GHz couplé à un GPU Mali-G51. Il sera épaulé dans sa tâche parextensibles via micro SD. Sa batterie de. Le smartphone intègre bel et bien un port Jack pour y brancher casque et écouteurs.En termes de design par ailleurs, impossible de ne pas penser à ce même Honor 8X en regardant le P Smart. Du menton de l'appareil à la mention "AI Camera" disposée au même endroit sur son dos, le châssis du smartphone semble être sorti des mêmes usines. Aucun mal à cela, dans le sens où le 8X nous apparaissait de bonne facture lors de notre test.Le