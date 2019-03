Google réduit ses équipes chargées des tablettes et des ordinateurs

Les futurs PC de Google devraient rester dans les cartons

La marque continue ses développements dans les secteurs les plus rentables

Selon les informations de Business Insider , Google serait en train de modifier saà propos du développement d'ordinateurs et de tablettes tactiles.Le constructeur aurait ainsi réduit les effectifs alloués à son équipe « Create », chargée de concevoir ces différents types d'appareils.Aucun licenciement n'est évoqué. Google aurait simplement réaffecté ses ingénieurs à d'autres projets en cours dans les laboratoires de Mountain View, et n'exclut pas de reformer l'équipe à la faveur de futurs développements. Les équipes dédiées à la fabrication des appareils restent quant à elles en place et continuent d'assurer la réalisation des matériels existants.Certains projets auraient néanmoins été suspendus et peuvent laisser penser que les ventes de la tabletteet du, représentant l'état de l'art du PC selon Google, n'ont pas été à la hauteur des espérances de la société.Ces deux appareils, dont la vente est réservée à quelques rares marchés, ont un positionnement haut de gamme et les prix qui vont avec (respectivement 599 $ et 999 $). Ces deux appareils auraient pâti de ces tarifs trop élevés et de leur compatibilité avec Chrome OS, un système moins polyvalent que ne peut l'être par exemple un Windows 10 sur une Surface.Il n'est pourtant pas question pour Google d'arrêter les. Le moteur de recherche travaille toujours avec des constructeurs tiers pour offrir des solutions plus économiques à ses utilisateurs. Google va également poursuivre ses efforts sur le marché du smartphone, avec de prochainscensés être annoncés cette année, ou sur les objets connectés, la gamme d'enceintesen tête.