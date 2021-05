Google Photos s'immisce aux côtés de Google Drive dans Gmail

La manipulation sera réalisable via un bouton, au même titre que le téléchargement et l'enregistrement sur Google Drive, si votre photo est au format JPEG. Notez qu'en dehors de ce format, vous ne pourrez pas utiliser ce nouvel outil.

Une innovation de plus qui accroit un peu plus l'interconnexion entre les différents services de Google, alors que l'application Google Photos sur Android et iOS permet depuis le mois de mars 2021 de réaliser gratuitement des montages photos, mais tend à ne plus être gratuite et illimitée… De quoi passer la pommade aux férus de la firme ?