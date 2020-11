Le Nest Audio ferait office d'enceinte home cinema pour le Chromecast avec Google TV

Notons que pour du son stéréo avec un Nest Audio, il faudra nécessairement un autre modèle identique. Sur une page de support, Google explique : « Cette association est possible avec Google Home, Google Nest Mini (2e génération), Google Home Mini (1re génération), Google Home Max et Google Nest Audio. Les deux appareils concernés doivent figurer dans la même pièce et être du même modèle (par exemple, deux enceintes Nest Mini ou deux enceintes Nest Audio). »

Le principe est le même chez Amazon qui, au regard de la diversité de ses appareils, a établi un tableau afin d'indiquer quelles enceintes pouvaient, ensemble, créer un son stéréo. Un Echo de 2e, 3e, ou 4e génération ne peut ainsi être appairé qu'avec un autre modèle identique ou un Echo Sub. Quoique plusieurs subtilités apparaissent tant la gamme est vaste.