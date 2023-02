Si vous avez un ROG Phone 6 ou 6 Pro, dites bonjour à la dernière version d'Android

Avec Android 13, les utilisateurs peuvent constater une certaine amélioration de l'OS mobile et de son ergonomie, et plusieurs autres petits changements, comme le regroupement en un seul menu des onglets de sécurité et des autorisations, le retour des statistiques d'usage de la batterie depuis la dernière charge, ou encore la nouvelle barre de progression du lecteur multimédia qui présente désormais des ondulations.