Apple Store : un gang vole près d’un million de dollars d'iDevice

Deux braquages en moins de douze heures

Un réseau qui pourrait en inspirer d'autres ?

Depuis plusieurs mois en Californie, le gang de braqueurs d'accumule les apparitions et semblait presque inarrêtable. C'est du moins ce que l'on a pu penser quand ils ont cambriolé, lors du weekend de lancement de l'iPhone Xs et Xs Max,, la boutique de Palo Alto. Il faut dire qu'il n'en était pas à son coup d'essai, avec 21 vols à l'étalage depuis le mois de mai (selon KGO-TV), le gang de braqueurs ne manquait pas de culot.Sur les 58 comtés que compte la Californie, 19 d'entre eux ont recensé des vols à l'étalage chez Apple Store, les forces de l'ordre ont dû coordonner leurs enquêtes pour arriver à mettre la main sur ce réseau de malfaiteurs. Pour la police d'Oakland, la difficulté résidait surtout dans le fait de trouver l'identité des suspects.Toujours vêtus de sweat à capuche, les braqueurs ne restaient jamais plus d'une minute dans un magasin. Ils y entraient comme de simples acheteurs potentiels pour dérober ensuite, en l'espace de quelques dizaines de secondes, tous les modèles d'exposition de la boutique, iPhone, MacBook, iPad, pour ensuite prendre la fuite chacun de leur côté., le double braquage de Palo Alto aurait coûté près de 100 000 $.Les autorités californiennes souhaitaient agir le plus rapidement possible. En effet, la facilité avec laquelle étaient commis les vols pourrait inspirer un autre réseau de criminel ... voir même des consommateurs rebutés par le prix de vente des appareils Apple !a déclaré le procureur général de Californie, Xavier Becerra, dans un communiqué de presse.