Apple recommande de ne pas fermer votre MacBook si vous en cachez la webcam… voilà pourquoi

Or, Apple explique que certains procédés, notamment les cache-webcams en plastique, qui peuvent être ouverts et rabattus à souhait, mettent en danger votre ordinateur portable. Ils sont en effet plus épais qu’un morceau de papier, et bouchent un espace prévu dans le design de l'appareil. En se fermant, l’écran risque alors de s'abîmer, de se fissurer voire de se briser.