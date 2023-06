En 2005, Steve Jobs s'en prenait aux casques de réalité virtuelle : "Ils sont..."

Voilà un avis on ne peut plus clair à l'égard des premiers modèles de casques VR. Précisons néanmoins que la vidéo est à replacer dans son contexte. Il y a 18 ans en arrière, nous étions tous très loin de nous imaginer quelle forme prendrait la réalité virtuelle et quelle place elle pourrait occuper près de deux décennies plus tard. Quoi qu'il en soit, nul ne sait ce que Steve Jobs aurait pensé des casques de réalité mixte actuels et de l'Apple Vision Pro…