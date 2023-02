Quelle part de salaire annuel coûte un iPhone dans ces pays ? Ces stats font froid dans le dos

Affirmer que l’iPhone 14 n’est qu’un iPhone 13 à peine amélioré n’est pas entièrement vrai… ni faux, d’ailleurs. S’il hérite de l’apparence et de l’écran de son aîné, il récupère le SoC de l’iPhone 13 Pro (et son GPU plus puissant). La caméra dorsale évolue peu au niveau matériel, mais bénéficie désormais du nouveau Photonic Engine qui améliore la qualité des images en faible luminosité.

Plus intéressant pour les inconditionnels des selfies, la caméra frontale gagne un autofocus qui assure des images nettes et dispose du mode cinématique qui passe à la 4K. La captation vidéo bénéficie d'un mode « action » ultra stabilisé que nous jugeons réussi.

Enfin, l’appareil améliore la sécurité de son propriétaire grâce à la détection d’accidents de voiture ainsi qu'à la possibilité d’envoyer un message de détresse par satellite (aux États-Unis seulement pour l’instant). Peut-on raisonnablement conseiller cet iPhone 13S qui ne dit pas son nom ? Oui, si l’on est sensible à ses nouveautés ou si l’on souhaite passer d’un modèle ancien (iPhone X et antérieurs) à un iPhone dernier cri.

Si ces quelques nouveautés vous laissent de marbre, tournez-vous plutôt vers l’iPhone 13, toujours au catalogue et dont le prix sera un peu moins élevé (entre 110 et 150 euros de moins, selon les modèles).

Vendu à 1 019, 1 149 ou 1 409 euros (versions 128, 256 et 512 Go) en France, le ticket d’entrée est élevé. Très élevé. D’autant plus qu’Apple ne juge plus utile de fournir un chargeur avec l’appareil. De l’autre côté de l’Atlantique, le prix est nettement moins élevé. Il est vrai que les taxes et autres joyeusetés européennes alourdissent l’addition. Mais pas au point de créer une telle différence de prix, surtout à une époque où le dollar et l’euro sont presque équivalents…