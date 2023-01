Apple aurait annulé la sortie du prochain iPhone SE, et ce n'est pas anodin

D'après Kuo, Apple serait déçu des ventes de ses modèles d'iPhone en entrée de gamme. N'est d'ailleurs pas seulement concerné l'iPhone SE par ce faible intérêt du public, mais également les iPhone de la série principale qui ne font pas partie de la gamme Pro. C'est pourquoi l'iPhone Mini n'a pas été reconduit avec la série iPhone 14, remplacé par l'iPhone 14 Plus, qui ne remporte pas beaucoup de succès non plus.