Apple bosserait sur plusieurs nouveaux écrans

Selon les informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, qui est généralement très bien informé, Apple plancherait actuellement sur une mise à jour du Pro Display XDR. Cet écran se verrait équipé du processeur Silicon de la marque à la pomme. La dernière version remontant à 2019, il y aurait évidemment matière à proposer une itération plus moderne… mais aussi toujours plus chère. Car oui, rappelons tout de même que le Display XDR actuel est commercialisé au tarif exhortant de 5 499 euros pour la version standard et de 6 499 euros pour le modèle équipé d’un verre nano-texturé. Ajoutez à cela les 1 099 euros pour le pied ajustable et vous obtenez un appareil inaccessible pour le commun des mortels.