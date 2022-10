L'écran mini-LED d'Apple va-t-il (enfin) arriver en début d'année prochaine ?

En juin dernier, alors que se tenait la WWDC, Apple aurait normalement dû lever le voile sur un tout nouvel écran Studio Display. Pour autant, le géant a finalement décidé de reporter l'annonce à plus tard. Plus abordable, ce moniteur de 27 pouces est supposé embarquer la technologie mini-LED et devrait supporter ProMotion afin d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Idéal pour les professionnels accordant une importance toute particulière au taux de rafraîchissement.