Autonomie : l'iPhone 14 écrase tous ses concurrents (coucou Android)

En effet, le premier test consiste à simuler une navigation web sur les différents smartphones, jusqu'à l'extinction totale de ces derniers. La batterie de l'iPhone 14 Pro Max a offert une autonomie de 19 heures et 5 minutes, contre 16 heures et 18 minutes pour l'iPhone 14 Pro. C'est (très) loin devant la concurrence, puisque le Pixel 7 Pro affiche 14 heures et 18 minutes, et « seulement » 13 heures et 17 minutes pour le Galaxy S22 Ultra.