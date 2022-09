L'écran Always On de l'iPhone 14 Pro s'éteindra quand vous quitterez la pièce... si vous avez une Apple Watch au poignet

Des années après la concurrence, Apple va enfin proposer un affichage Always On sur ses iPhone 14 Pro et Pro Max . S’il a fallu se faire patient, et qu’il faudra mettre le prix pour en bénéficier, la fonctionnalité devrait cependant se démarquer…

Cette année, la marque à la pomme semble bien décidée à vouloir faire avancer les choses avec les versions haut de gamme de l’iPhone 14 (y compris les tarifs). Après avoir introduit Dynamic Island , le système de notification qui révolutionne l'encoche de l'iPhone 14 Pro, et nous avoir annoncé que ses appareils seraient, pour la toute première fois, dotés d’un grand-angle de 48 mégapixels, la firme de Cupertino nous a réservé une fonctionnalité surprise au sujet de son affichage Always On.

C’est probablement la fonctionnalité exclusive à l’iPhone 14 Pro qui avait fuité le plus rapidement, des mois avant son officialisation. Les nouveaux iPhone profiteront en effet d’ iOS 16 pour proposer aux utilisateurs un allumage permanent grâce à une fréquence d’affichage pouvant descendre jusqu’à 1Hz. Vous serez ainsi en mesure de voir l’heure, vos widgets ou encore vos notifications lorsque votre appareil sera en mode veille. Mais afin d’optimiser toujours plus la batterie de votre téléphone, Apple va introduire une nouvelle option à cette fonctionnalité.