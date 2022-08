Le prochain iPad pourrait intégrer TouchID dans le bouton power et une caméra FaceTime en mode paysage

Comme pour toute sortie, les rumeurs et autres fuites vont bon train. Cette année, pour son 10e anniversaire, l'iPad serait équipé de TouchID sur le bouton « power » et non « home » comme jusqu'à présent. Ce changement le rapprocherait de l'iPad Air de 5e génération lancé plus tôt cette année. Mais ce n'est pas tout : il semblerait que la caméra FaceTime s'invite sur une bordure en mode paysage, et plus en haut de l'appareil.