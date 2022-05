Apple : un problème audio impacterait les haut-parleurs des MacBook Pro 2021

Les témoignages commencent à s'entasser sur Reddit et l'Apple Community Forum : de nombreux utilisateurs de MacBook Pro 14 et 16 pouces (2021) rapportent des problèmes audio gênants sur les haut-parleurs de leur appareil. En l'occurrence, le son crépite et les haut-parleurs craquent lorsqu'une piste audio, une chanson ou une vidéo est en cours de lecture sur le Mac. Le problème serait très audible lorsqu'on monte le volume ou quand des sons aigus se font entendre.