Apple : une class action déclenchée suite à l'affaire des écrans fissurés

En effet, certains utilisateurs déclarent avoir vu leur demande de prise en charge sans frais rejetée, et cela même en ayant eu une « utilisation normale » des appareils. Selon les informations présentes dans le document déposé au tribunal, Apple aurait demandé de 600$ à 850$ à certains clients pour les réparations. « Des milliers d’utilisateurs du monde entier ont directement signalé ce problème à Apple », peut-on lire dans le document déposé par les avocats. Et d'ajouter : « Les consommateurs ayant tenté d'obtenir un remplacement ou des réparations ont été repoussés par Apple et souvent obligés de payer de leur poche ».